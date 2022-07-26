أهالى مساكن الكيلو 26 بالإسكندرية يناشدون لرفع تراكمات القمامة.. والشركة ترد

أمنية فايد- الإسكندرية- جاكلين منير

أرسل القارئ عطيه السيد درويش والمقيم فى محافظة الاسكندرية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص إزالة تراكم القمامة المتواجدة في مساكن الكيلو 26 أبو تلات بالإسكندرية.



وقال القارئ: "تتراكم القمامة بشكل مستمر في مدخل البلوكات في المنطقة مما أدى لانتشار الروائح الكريهة والحشرات".



وأكد احمد شحاتة مسؤل المركز الاعلامى بشركة نهضة مصر المنوط رفع القمامة من شوارع الاسكندرية، أنه جارى الاستجابة للشكوى ورفع المخلفات من منطقة مساكن الكيلو 26.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".