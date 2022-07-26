أنشطة توعوية وحملات طرق أبواب بقرى "حياه كريمة" فى المنوفية

فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، انه قام فريق التوعية بشركة المنوفية بتنظيم حملات توعية بقرى مركز الشهداء لتعريف المواطنين بأهمية مشروعات حياة كريمة الجارى تنفيذها.

وأضاف نجيب أن الحملات شملت عدة أنشطة لتوعية المواطنين منها حملات لطرق الأبواب واستطلاع رأى ميدانى، وكذلك توعية للمواطنين بمبادرة حياة كريمة ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى مركز الشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة لتعريف المواطنين بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها.

كما قامت ادارة التوعية بتنظيم انشطه توعوية للمواطنين ؛ شملت توضيح السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه وكيفية الحفاظ عليها، وذلك لسهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي.