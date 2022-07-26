أمن دمياط يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بأسواق رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

شنت قوات الأمن بدمياط حملة مكبرة استهدفت مدينة رأس البر، وذلك لرفع الإشغالات بعدة مناطق داخل المدينة، واستهدفت الحملة أسواق مدينة رأس البر، بمنطقتي شارع النيل ومنطقة اللسان، إلي جانب شوارع رأس البر العامة.

ومن جانبه، أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر، أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن التعامل الفوري مع ملف الإشغالات، لافتا إلى وجود حملات مكثفة من أجل تحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

وأكد رئيس مجلس مدينة رأس البر على وجود خطة عمل لاستقبال رواد المدينة، موضحًا أن أبرز الاستعدادات التي حققتها المدينة حملات طرق الأبواب لتلقي الجرعات التنشيطية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلي وجود تنسيق كبير بين مديرية الصحة ومجلس المدينة حفاظا على سلامة رواد المدينة.