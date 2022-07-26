اليوم السابع
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أمن الجيزة يضبط المتهمين بقتل سباك وعمه بسبب "الجيرة" فى الهرم

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:42 م
أمن الجيزة يضبط المتهمين بقتل سباك وعمه بسبب "الجيرة" فى الهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة الهرم في الجيزة، مما أدى لمقتل سباك وعمه، حيث أصيبا بطعنات تسببت فى مصرعهما، واعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات الجيرة بينهم، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بأحد شوارع منطقة الهرم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن شقيقين تشاجرا مع سباك وعمه، واعتديا عليهما بأسلحة بيضاء، وانتهت المشاجرة بمقتل السباك وعمه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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مشاجرة بالهرم

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