أمريكا تخصص مساعدات إنسانية لأوكرانيا بأكثر من 1.45 مليار دولار

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ذكرت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا اليوم الثلاثاء أنه منذ بداية التدخل العسكري الروسية، قدمت حكومة الولايات المتحدة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بأكثر من 1.45 مليار دولار.

وكتبت في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفروم) الأوكرانية، أنه "منذ بدء التدخل الروسي الشامل الذي أدى إلى نزوح 6.3 مليون شخص، ساعدت حكومة الولايات المتحدة أوكرانيا من خلال تقديم أكثر من 1.45 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لتوفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والإمدادات الطبية وغيرهم من المساعدات".

ويشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت السبت الماضي حزمة جديدة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 175 مليون دولار، والتي ستشمل توفير الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية وتدريب الجيش الأوكراني. وخلال عهد بايدن، خصصت الولايات المتحدة حوالي 8.2 مليار دولار للمساعدة الأمنية لأوكرانيا.