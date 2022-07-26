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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:13 ص
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ألمانيا تدعو مواطنيها لخفض استخدام الغاز بعد خفض "غازبروم" إمداداتها

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:00 ص
ألمانيا تدعو مواطنيها لخفض استخدام الغاز بعد خفض "غازبروم" إمداداتها غازبروم
كتب : أحمد علوى

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اعتبر نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابك أن روسيا تلعب "لعبة ماكرة" بإعلانها عن خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم1".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" قال هابك إن "روسيا تخرق المعاهدات وتلقي اللوم على الآخرين، فيما تلعب لعبة ماكرة".

واعتبر أن هذا الأمر "يغذي عدم اليقين ويؤدي إلى ارتفاع أسعار" الغاز.

وأضاف: "نواجه ذلك بالوحدة والعمل الهادف، ونتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الشتاء، من بناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال بسرعات فائقة إلى ملء مرافق تخزين الغاز وتقليل الاستهلاك، نحن نعمل بجد على هذا الأمر".

وتابع أن "هناك شيء واحد واضح: يجب تقليل استهلاك الغاز، ويجب ملء مرافق تخزين الغاز". وشدد على أن السلطات الألمانية تفعل ما بوسعها لتحقيق هذا الأمر.

 


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