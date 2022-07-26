أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-7-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-7-2022.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة، اودن للاستثمارات المالية، البدر للبلاستيك.



البورصة تربح 5.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.762 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 610.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.12 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.4%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.34%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 31.3 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 9350 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11493 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 17.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.21%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.53%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.964 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.17%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 29.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.93%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.203 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بسعر إغلاق 14.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.586 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 85.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.677 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.84%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.528 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.43%.