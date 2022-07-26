أستاذ هندسة فضاء: العقوبات الموقعة على روسيا سبب تخليها عن محطة الفضاء الدولية

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد خليل العراقي، أستاذ هندسة الفضاء بجامعة القاهرة، إن روسيا كان لها دورا محوريا في محطة الفضاء الدولية، وقرارها بالانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024، سيكون له انعكاس كبير.

وأضاف العراقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن روسيا من أوائل الدول التي أطلقت محطات فضاء دولية وذات تقنيات خاصة للحفاظ على مدار المحطة، وكذلك رواد الفضاء الموجودين على متن هذه المحطة، ولكن بسبب الأحداث الجارية حاليا في روسيا والعقوبات الموقعة على موسكو، اتخذت روسيا قرارها بالخروج من محطة الفضاء الدولية.

وتابع أستاذ هندسة الفضاء بجامعة القاهرة، أن هناك اتجاه عالمي، بأن تكون للدول تواجد في الفضاء، لاسيما وأن الفضاء ليس رفاهية أو أبحاث فقط، ولكن هناك سباق حميم بين الدول للتواجد في الفضاء بقوة.

وقررت روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد العام 2024"، وفق ما أبلغ به الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء.

وقال رئيس "روسكوزموس" يوري بوريسوف، لبوتين في تصريحات نشرها الكرملين: "بالطبع، سنفي بكافة التزاماتنا لشركائنا، لكن اتُّخذ قرار مغادرة هذه المحطة بعد العام 2024".