اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:29 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يلتقي رئيس الصومال ويؤكد دعم الجامعة العربية لمقديشيو فى مواجهة الجفاف

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:09 م
أبو الغيط يلتقي رئيس الصومال ويؤكد دعم الجامعة العربية لمقديشيو فى مواجهة الجفاف جانب من اللقاء
بيشوى رمزى

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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  اليوم الثلاثاء بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى جمهورية مصر العربية.
وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وبخاصة ما يتعلق يالوضع في الصومال ومختلف التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد على الاستعداد الكامل للجامعة العربية لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك التنسيق مع الدول العربية ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية.
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط حرص علي الاعرف علي رؤية الرئيس الصومالي حول آخر تطورات الوضع الداخلي في البلاد، والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.
 

أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

الصومال

الجامعة العربية والصومال

حسن شيخ محمود



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