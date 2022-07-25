4 آلاف جندى من 12 دولة يشاركون فى تدريبات عسكرية مشتركة بين إندونيسيا وأمريكا

جاكرتا (أ ش أ)

قال مسؤولون إندونيسيون، اليوم الاثنين، إن أكثر من أربعة آلاف جندى من 12 دولة سينضمون إلى تدريبات عسكرية سنوية مشتركة بين إندونيسيا والولايات المتحدة الشهر المقبل وسط تزايد التوترات فى بحر الصين الجنوبى.

وتقام تدريبات "سوبر جارودا شيلد" في "سومطرة" و"كاليمانتان" في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس المقبل، وتشارك فيها دول مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، ومن المقرر إجراء تدريبات أرضية وتمارين إنزال على الشاطئ.

وقال قائد الجيش الإندونيسى صرح الجنرال أنديكا بيركاسا - للصحفيين، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية - إن إندونيسيا سترسل ألفي جندي والولايات المتحدة أكثر من ألف و100 جندي للمشاركة في التدريبات المشتركة التي يعود تاريخها إلى عام 2009.

وأضاف الجنرال الإندونيسي أن التدريبات السابقة شاركت فيها قوات الجيش فقط، لكن هذا العام قررت إندونيسيا والولايات المتحدة إشراك جميع الفروع، بما في ذلك القوات الجوية والقوات البحرية والقوات الخاصة.

وتطالب الصين بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي ولديها مجموعة نقاط عسكرية في مناطق البحر المتنازع عليها أيضا من جانب دول مجاورة، مثل الفلبين وفيتنام.

وتعتبر إندونيسيا الطرف الجنوبي لبحر الصين الجنوبي مياهها الإقليمية، وطلبت الصين من إندونيسيا مرارا وقف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هناك.