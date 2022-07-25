3 عاطلين يكشفون كواليس سقوطهم بعد سرقة 7 سيارات في القاهرة والجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة 7 سيارات في مدينة الشيخ زايد، أنهم يمارسون نشاطهم في سرقة السيارات بالقاهرة والجيزة، ويستهدفون السيارات الملاكي، لبيعها لعملائهم.

أضاف المتهمون أنهم يستخدمون المفتاح المصطنع في سرقة السيارات، وأرشدوا عن 7 سيارات سرقوها من عدة مناطق في محافظتي القاهرة والجيزة.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، لسرقة السيارات في القاهرة والجيزة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (3أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دوائر أقسام ("أول الشيخ زايد - الأهرام - أول أكتوبر - الطالبية - بولاق الدكرور" بالجيزة- "البساتين" بالقاهرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (7) وقائع ، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها (7سيارات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.