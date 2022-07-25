‫وزير الرى يناقش تنفيذ الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه

كتبت ــ أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى ، مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المختلفة لتنفيذ الخطة البحثية للمركز بما يخدم أهداف الوزارة واستراتيجيتها.

أوضح عبد العاطى، أن الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً، وذلك فى إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطورالتكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

وقال عبد العاطى، إن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه، والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجالدراسات المياه والمنشآت المائية، مشيراً للطفرة الكبيرة التي حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروعخفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف، مثل الدراسة الشاملة لبحر يوسف لرفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه حيث تم عمل الرفع المساحى وحساب كمياتالترسيبات للحبس الثالث من " قناطر ساقولا إلى قناطر مازورة" ، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع ، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات وتقييم نظم الري الحديث بالأراضي القديمة.

كما يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة الي متابعة البحوث علي وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادةمن المياه الناتجة في رى المساحات الخضراء.

جدير بالذكر، أن المركز القومي لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.