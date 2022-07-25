وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعداد لعقد امتحان الدور الثاني للإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والمقرر اجراءه يوم 6 أغسطس المقبل، لمدة أسبوع، ينتهي في 11 أغسطس المقبل.

جاء ذلك بحضور خالد البربرى، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، و محمد السبكي مدير عام التعليم الفني ،وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات، ومديري العموم بالمديرية، والتخطيط ،والمتابعة، والتعليم الخاص، والجودة ورياض الأطفال، والتجريبيات، للوقوف على مدى جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وفي بداية اللقاء تقدم سيادته بخالص الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال أعمال امتحانات الدور الأول.

ووجه وكيل تعليم كفر الشيخ إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، لخروج الامتحانات بالشكل اللائق، والحفاظ على سرية الامتحانات، مؤكداً أن المديرية ستوفر السيارات لنقل أوراق الأسئلة من المطبعة السرية إلى اللجان بالإدارات، بمسئولية المندوب عن المظروف من استلامه من المطبعة السرية حتى وصوله للجنة وختم الأوراق، موجهاً بالمتابعة الدؤوبة للجان وعددها 75 لجنة، وتوفير المناخ الهادئ الذي يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.