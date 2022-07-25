اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية يشهد التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:15 م
وكيل تعليم الغربية يشهد التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة المشروع الوطني للقراءة
الغربيــــة - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات اليوم الثاني والأخير للتصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2021/2022 للمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، منال المحمودي، موجه عام المكتبات، حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة، يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وهو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.

وخلال فعاليات التصفيات اليوم، أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز لجميع المعلمين المشاركين في المسابقة، مؤكداً أننا نتطلع بالفوز بالمراكز الأولى خلال التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

PHOTO-2022-07-25-11-31-08
 
 
PHOTO-2022-07-25-11-31-07

 

 


اخبار عاجلة

مديرية تعليم الغربية

وكيل وزارة التعليم

المشروع الوطني للقراءة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة