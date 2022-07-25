وكيل تعليم الغربية يشهد التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة

الغربيــــة - عادل ضرة

شهد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات اليوم الثاني والأخير للتصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2021/2022 للمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، منال المحمودي، موجه عام المكتبات، حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة، يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وهو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.

وخلال فعاليات التصفيات اليوم، أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز لجميع المعلمين المشاركين في المسابقة، مؤكداً أننا نتطلع بالفوز بالمراكز الأولى خلال التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.