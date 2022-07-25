وكتب رينكوفيس - في تغريدة له على موقع "تويتر"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين - "بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 5 أشهر ومع استمرار القتال هناك يجب أن نستمر في دعمها، وأوكرانيا تحتاج إلى المزيد من أنظمة هيمارس الصاروخية وكذلك أنظمة الأسلحة الحديثة الأخرى من أجل وقف الحرب".

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 وحدة من نظام هيمارس ونظام "إم 270" الصاروخي لمواجهة القوات الروسية بشكل فعال، وكذلك ما لا يقل عن 100 وحدة من هذه الأنظمة لهجوم مضاد فعال.

وقدمت الولايات المتحدة بالفعل 12 نظام هيمارس إلى أوكرانيا، وأعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها تقديم أربعة أنظمة أخرى، وتعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بنقل أكثر من 20 من هذه الأنظمة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.