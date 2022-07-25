وزير السياحة والآثار يستكمل اجتماعاته لمتابعة الاستعدادات لاستضافة COP27

كتب محمد أسعد

مواصلة للاجتماعات المستمرة التى يعقدها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لمتابعة التجهيزات والاستعدادات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، عقد الدكتور خالد العنانى، اليوم، اجتماعاً موسعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة مستجدات الأعمال فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، السفير أشرف إبراهيم المنسق العام لوزارة الخارجية للشقين التنظيمى والمالى لمؤتمر COP27، خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وشريف سالم مسئول الشركة المنظمة للمؤتمر، وعدد من قيادات وزارات السياحة والآثار والمالية والخارجية.

وقد استهل الدكتور خالد العنانى الاجتماع باستعراض نتائج الاجتماعات التنسيقية التى تمت على مدار الأسابيع القليلة الماضية على مستوى القطاع السياحى للوقوف على آخر استعدادات القطاع لإستضافة مؤتمر COP27.

وخلال الاجتماع، تم الوقوف على الموقف التنفيذى لآليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة بالمؤتمر، والتأكيد على جاهزية المنشآت الفندقية بالمدينة بكامل طاقتها وبما يليق بسمعة مصر السياحية لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر وكافة السائحين من كافة دول العالم الذين يأتون إلى مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بما تتميز به من مقومات سياحية متنوعة.

كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة بمدينة شرم الشيخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع أصحاب ومديرى المنشآت الفندقية بالمدينة للوقوف على استعداداتهم وتجهيزاتهم للمؤتمر وتذليل أية مشكلات قد تحول دون الانتهاء من التجهيزات فى التوقيتات المحددة.