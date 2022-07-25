وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يلتقي لافروف فى إطار زيارته نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو ورئيس البلاد دينيس ساسو نجيسو؛ لبحث تطوير البرامج الاقتصادية المشتركة.

تأتي زيارة لافروف ضمن جولة إفريقية تستغرق خمسة أيام سيزور خلالها أيضا أوغندا وإثيوبيا.

وكان لافروف قد أشاد خلال زيارته إلى مصر - المحطة الأولى ضمن جولته - بموقف الدول العربية تجاه مجريات الأزمة الأوكرانية.. مؤكدا في كلمة أمام مجلس الجامعة العربية أن روسيا منفتحة على الحوار مع العالم العربي وجميع دول العالم.