وزيرة التضامن تستقبل أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية بعد عودتهم.. فيديو

كتب مدحت وهبة

حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على استقبال أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية بعد عودتهم من الأراضى المقدسة ونجاح الوزارة فى تنظيم موسم حج الجمعيات وقدمت الشكر لأعضاء البعثة لتفانيهم وإخلاصهم خلال موسم الحج.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث قامت على تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.