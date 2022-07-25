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وزراء ألمان في أوكرانيا لإجراء محادثات حول إعادة الإعمار وجرائم الحرب

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:05 م
وزراء ألمان في أوكرانيا لإجراء محادثات حول إعادة الإعمار وجرائم الحرب حرب أوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

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سافر وزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية الألمان في رحلة إلى أوكرانيا يوم الإثنين، لإجراء محادثات حول إعادة الإعمار بعد الحرب، والتحقيق في جرائم الحرب.
 
وكان من المقرر أن تزور نانسي فيسر وهوبرتوس هيل ضاحية إيربين في كييف، والتي كانت موطنًا لـ 50 ألف شخص قبل الحرب، لكنها الآن مدمرة بالكامل تقريبًا.
 
وهذه هي الزيارة الأولى للوزراء لأوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير، ومن المقرر عقد اجتماعات مع المسؤولين الأوكرانيين بما في ذلك نظير فايسر، دينيس موناستيرسكي، ورئيس الدفاع المدني سيرهي كروك ، ونائب رئيس الوزراء يوليا سفيرينكو ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية أوكسانا شولنوفيتش ، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو.
 
وستركز المحادثات بشكل خاص على كيفية تحسين أداء مراكز الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الإنقاذ والسيطرة على الكوارث في الدولة التي مزقتها الحرب.
كما سيناقش المسؤولون الأمن السيبراني وتهريب الأسلحة وإزالة الألغام والمعالجة الجنائية لجرائم الحرب.
 
وسيقوم الجانب الألماني بتسليم إمدادات المساعدات ، بما في ذلك مولدات الطاقة وطائرة بدون طيار للاستطلاع الجوي.
 
وستركز المحادثات بين هيل وسفيريدينكو أيضًا على وضع اللاجئين الأوكرانيين وآفاقهم في ألمانيا ، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم إلى أوكرانيا.
 

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