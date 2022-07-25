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نيفين جامع: تحديد 12 مشروعا بـ3.4 مليار دولار ضمن الشراكة الصناعية التكاملية

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:58 م
نيفين جامع: تحديد 12 مشروعا بـ3.4 مليار دولار ضمن الشراكة الصناعية التكاملية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

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قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تم تحديد 12 مشروعا بـ3.4 مليار دولار يعملوا بمجرد الإعلان اليوم، وذلك ضمن الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، أحد المشروعات فى مصر لإنتاج الأسمدة، والإمارات تطالب بتخصصى أرض فى إحدى محافظات الصعيد، وتم البدء فى الخطوات الفعلية.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، من أعلى القطاعات التصدير للخارج، فالعام الماضى تجاوز صادراته 6 مليارات دولار، مشيرة إلى من ضمن المشروعات زراعة 100 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، و250 ألف فدان لإنتاج القمح والعلف والسكر، وهذا المشروع سيتم زراعته فى الأردن ولكن بخبرة مصرية، لأن الغرض تبادل الخبرات.

 

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، أن من ضمن المشروعات، وهو قائم ويتوسع الطاقة الإنتاجية فى تصنيع اللحوم بين مصر والأردن، مضيفة أن هناك قطاع هام وهو تصنيع أدوية البدائل الحيوية وإنتاج المواد الفعالة الأولية والأدوية الهرمونية، ومشروع بين مصر والأردن لإنتاج الأدوية، حيث مجموعة مشروعات متنوعة، وبانضمام البحرين، سيتم ضم مشروعات جديدة أخرى، فالتكامل سيأتى بنتائج إيجابية.


نيفين جامع

وزيره الصناعه

الشراكه التكامليه



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