نوبة قلبية ولا مشكلة فى الأعصاب.. اعرف سبب تنميل الذراع الأيسر

كتبت نهير عبد النبى

قد يكون تنميل الذراع الأيسر بسبب شيء بسيط مثل نومك بطريقة خاطئة أو قد يكون بسبب شئ أكثر خطورة مثل: النوبة القلبية، علاوة على العشرات من الأسباب المحتملة الأخرى وهذا ينطبق أيضًا على تنميل الذراع اليمنى وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أسباب تنميل الذراع اليسرى تشمل ما يلي:

أسباب تنميل الذراع اليسرى



ضعف الدورة الدموية



يمكن أن تؤثر مشاكل الشرايين والأوردة مثل اضطرابات الأوعية الدموية، على إمدادات الدم في ذراعيك من المرجح أن تحدث اضطرابات الأوعية الدموية إذا كان لديك:

-داء السكري

-ضغط دم مرتفع

-فشل كلوي

-إصابة

-الأورام

عند تنميل في ذراعيك ويديك ، فقد تعاني أيضًا من:



-الم

-تورم

-تلوين غير طبيعي لأطراف الأصابع

-الشعور ببرودة أصابع اليدين

-يعتمد علاج تنميل الذراع على السبب وقد يشمل لفات الضغط أو إجراء جراحي لإصلاح الأوعية الدموية المصابة.

الاعتلال العصبي المحيطي

تنميل في ذراعك ممكن ان يكون من أعراض اعتلال الأعصاب المحيطية. هذا يعني أن هناك بعض الضرر في الجهاز العصبي المحيطي . تنميل الذراع هو أحد أعراض هذه الحالة.

الأعراض الأخرى لاعتلال الأعصاب المحيطية هي:

-وخز أو حرقان

-ضعف العضلات

-ردود فعل غير طبيعية للمس

-هزال العضلات أو ترقق العضلات

-شلل في المنطقة المصابة

تضيق العمود الفقري العنقي



تضيق العمود الفقري العنقي يمكن أن يكون هذا بسبب اعتلال النخاع الفقاري العنقي ويمكن أن يؤدي تضيق العمود الفقري العنقي إلى تنميل ووخز وضعف في ذراعك و يمكن أن يؤثر أيضًا على القدمين والمثانة البولية والأمعاء

-نوبة قلبية



بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن يكون خدر الذراع من أعراض النوبة القلبية .

تشمل الأعراض الأخرى:

ألم في الصدر وضغط

ألم في الفك أو الظهر أو أي من الذراع

ضيق في التنفس

دوخة

الغثيان أو القيء

النوبة القلبية هي حالة طارئة تهدد الحياة. اتصل برقم 911 أو خدمات الطوارئ المحلية في أقرب وقت ممكن.

-السكتة الدماغية



تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث انقطاع في إمداد الدم في الشرايين لجزء من الدماغ تبدأ خلايا الدماغ في الموت في غضون بضع دقائق.

تؤثر السكتة الدماغية على جانب واحد من الجسم ويمكن أن تشمل تنميل في الذراع أو الساق أو الجزء السفلي من الوجه.

الأعراض الأخرى هي:

مشاكل الكلام

ارتباك

صداع مفاجئ

التقيؤ

دوخة

مشاكل التوازن والتنسيق

تتطلب السكتة الدماغية علاجًا طبيًا عاجلاً.