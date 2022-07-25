ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث سقوط أتوبيس في ترعة المريوطية

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

يستمع رجال المباحث بالجيزة، لأقوال المصابين بحادث سقوط أتوبيس داخل ترعة المريوطية، وهم السائق إسلام نبيل عبد المجيد مرسي 26 سنة الصف، إخلاص فرج 35 سنة، عيد أيمن حامد إمام 15 سنة، رجب أحمد محمد 65 سنة، إيمان عصام عبد الموجود 14 سنة، زينب علاء فيصل 18 سنة، هبة محمود عبد العظيم 38 سنة جرح متهتك بفروة الرأس، فرحة حسن محمود 13 سنة، حسنة فاروق أحمد 53 سنة، إبراهيم محمد محمود 16 سنة، محمود محمد محمود الحديري 23 سنة مقيم الصف وأدهم سعيد ابو سريع 18 سنة سقارة.

وشملت قائمة المصابين نورهان رمضان مرسي مصطفى 15 سنة سقارة كدمات بالكتف وجرح قطعي طوله 10 سم بالساق من الأسفل، محمد سعيد كامل 27 سنة، حنان سعيد كامل 30 سنة، منال إبراهيم محمود 16 سنة، راوية محمود إبراهيم فايق 37 سنة، فاطمة عبد الفتاح أحمد 17 سنة، هناء أحمد طه 20 سنة، رضا عبدالنبى محمد 45 سنة، ثابت محمد إمام 17 سنة، محمود محمد قرني 14 سنة، رضا فايد أنور 14 سنة، مصطفي فرحان شعبان 18 سنة، محمد سعيد محمد إمام 15 سنة فيما نقل المتوفين الي المشرحة وهَم ميادة ربيع الخبيري سقارة 12 سنة و نوارة غريب زغلول 20 سنة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس داخل ترعة بدائرة مركز شرطة في البدرشين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابه داخل ترعة المريوطية.

وتم انتشال الأتوبيس من داخل المياه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.