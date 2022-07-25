نجاح جراحة ميكرسكوبية لإنقاذ يد مريضة من البتر بمستشفى السلام فى بورسعيد

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة ميكرسكوبية لإعادة توصيل الشرايين والأعصاب الدقيقة لليد اليسرى وتوصيل جميع الأوتار القابضة لأصابع اليد لسيدة، وإنقاذها من بتر شبه كامل، وذلك بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأوضح البيان، أنه فور نقل السيدة إلى طوارئ مستشفى السلام بورسعيد، وذلك إثر تعرضها لحادث بسكين حاد، تبين من الفحص أنها تعاني من قطع شبه كامل باليد اليسرى أدى لقطع الشرايين والأعصاب الطرفية والأوتار القابضة لأصابع اليد، وعليه تقرر إجراء جراحة ميكرسكوبية دقيقة للحالة، وتم إعادة توصيل الشرايين والأوردة الدقيقة لإعادة التغذية الدموية لليد وتوصيل الأعصاب الحسية والأوتار لاستعادة الحركة لأصابع اليد بنجاح، وتم متابعة الحالة وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها.

وتابع البيان، أنه تم إجراء الجراحة على يد فريق طبي من أمهر الأطباء المتخصصين بمستشفى السلام بورسعيد، ضم كل من د. أحمد خيرى يس "استشارى جراحة التجميل"، د. محمد على المراكبي "نائب جراحة التجميل"، د. عبدالله قاسم "نائب جراحة التجميل" بمستشفي السلام، د. إيمان حشاد "نائب جراحة التجميل"، وبمشاركة فريق التخدير المكون من د. مينا كارمل صموائيل، د. أحمد نصار ، وبمعاونة فريق التمريض المميز بالمستشفى.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، الجاهزية المتطورة لمستشفى السلام ببورسعيد، مشيرة إلى أنها تتميز بتوفير العديد من الخدمات الطبية المستحدثة لعلاج المواطنين داخل نطاق المحافظة، وبأحدث التقنيات العالمية منذ بداية تشغيل المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

لافتة إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى والتي تبلغ 95 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام "العلاج الطبيعي، الخدمات التشخيصية، الصيدلة، الصيدلة الإكلينيكية، الاستقبال والطوارئ" بالمستشفى.