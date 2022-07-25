ميناء الإسكندرية يستقبل 186 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم تداول 185905 أطنان خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 3238 حاوية مكافئة بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

وفى سياق متصل فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائى الإسكندرية الدخيلة، حيث تم دخوله وخروج عدد 47 سفينة إلى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 26 سفينة.

ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين على - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره، ومتابعة المسطح المائى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.