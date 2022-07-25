موديرنا تطرح جرعة تنشيطية من لقاح كورونا ضد متحور أوميكرون

كتبت أمل علام

أعلنت شركة موديرنا Moderna الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات والعلاج بتقنية mRNA عن طرح جرعات تنشيطية من لقاح كورونا mRNA-1273.214 "ثنائي التكافؤ"، وذلك بعد أن أثبت فاعلية كبيرة في القضاء على الأجسام المضادة لمتحور أوميكرون في سوق الدواء المصري، كجرعة تنشيطية كاملة

وقالت الشركة فى بيان لها، تستهدف التحصين ضد متحورات أوميكرون، خاصة بعد أن جاءت نتائج التجارب لتؤكد توافق الجرعات الجديدة مع جرعة مسبقة من لقاح كورونا.

وأثبتت الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ بمقدار 50 ميكروجراما فعاليتها القصوى في التحصين ضد متغيرات أوميكرون خلال شهر واحد من الحصول على اللقاح الثنائي، وذلك بالمقارنة مع اللقاح الأصلي 1273-mRNA، حيث تم وصف الجرعة التنشيطية بجيدة التحمل بشكل عام، مع وجود بعض الآثار الجانبية المماثلة للجرعة المعززة من اللقاح الأول 1273-mRNA مع 50 ميكروجرام.

أكد ستيفين بانسيل – الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا عن فخره بنتائج التحليل الأولي للبيانات حول mRNA-1273.214، قائلاً: إن العمل على إنتاج وطرح جرعات منشطة من اللقاح الطبي mRNA-1273.214 من شركة مودرنا، يأتي في إطار حرصنا الكبير على دعم الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا والمتحورات الناتجة عنه مثل أوميكرون، والعمل على توفير أفضل التحصينات اللقاحية للمرضى في جميع البلاد، فضلاً عن تهيئة البيئة العلاجية المناسبة للمصابين، بما يعزز من فرص شفائهم وزيادة فعالية المناعة في مواجهة متحور أوميكرون.

وأوضح أن التحاليل الأولية للبيانات كشفت عن نتائج مبهرة أكدت كفاءة الجرعة المعززة الثنائية التكافؤ للتحصين ضد متحورات أوميكرون والتحصين ضد فيروس كورونا وهي نفس النتائج التي تطابقت مع جميع البيانات والنتائج الخاصة بالتطعيم الأول كجرعة معززة من اللقاح الثنائي التكافؤ mRNA-1273.

وأشار إلى أن الشركة كانت قد قدمت كافة النتائج والتحليلات البيانية إلى مسئولي الشئون التنظيمية، وذلك أملا في ان يتم طرح الجرعات التنشيطية من mRNA-1273.214 بنهاية صيف 2022

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا أن جميع الخبراء المتخصصين أشادوا بكفاءة وقوة منصة mRNA التابعة لشركة Moderna، والتي تعمل على توفير لقاحات طبية جيدة وجديدة في الأسواق العالمية من أجل تعزيز الصحة العامة في جميع انحاء العالم، خاصة بعد الهجمات الفيروسية القاتلة التي هاجمت العالم خلال السنوات القليلة الماضية بما هدد الصحة العامة العالمية.

وأعربت الدكتوره نيبال دهبه المدير التنفيذي لشركه جينيكس الممثل القانوني و الحصري لشركة Moderna في مصر عن سعادتها الغامرة بإعلان هذه النتائج المبهرة للقاح. وأكدت أن هذه النتائج سوف تؤدي إلي توفير مستوى عالي من الحماية من الفيروس المتحور

الجدير بالذكر أن تطعيم mRNA-1273.214 قد حصل على أعلى نقاط التقييم الأولية في تجربة المرحلة 2 /3؛ بما في ذلك استجابة الأجسام المضادة المعدلة ضد Omicron عند مقارنتها بجرعة معززة 50 ميكروجرام من 1273-mRNA، وذلك من خلال التجارب على المشاركين في التجارب العلاجية سواء من المشاركين السلبيين أو الإيجابيين.