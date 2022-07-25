موجز الاقتصاد اليوم: 10 مليارات دولار لمشروعات الشراكة الصناعية

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 25-7-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الإمارات العربية المتحدة، بأن شركة القابضة "ADQ" أحد صناديق أبو ظبى السيادى، خصصت 10مليارات دولار للاستثمار فى المشاريع المنبثقة عن الشراكة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين فى عدة قطاعات، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

تخصيص 10 مليارات دولار من "ADQ" لمشروعات الشراكة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين

أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الإمارات العربية المتحدة، أن شركة “القابضة” ADQ أحد صناديق أبو ظبى السيادى، خصصت 10مليارات دولار للاستثمار فى المشاريع المنبثقة عن الشراكة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين فى عدة قطاعات.

الإحصاء: 10.2% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للصومال خلال عام 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصومال لتصل إلى 66,3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل60,1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1,3 مليون دولار

أسعار الذهب اليوم تفتح تداولات الأسبوع على استقرار ملحوظ عند 987 جنيها للجرام

فتح سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع على استقرار ملحوظ، وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، والتى كشفت أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر سجل 987 جنيها للجرام فى التداول الآن.

وزارة الاتصالات تعلن إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى.. التفاصيل

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى "دلتا تراست" بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.

البحرين تنضم رسميا لمبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات والأردن

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أسعار النفط تسجل 102.38 دولار لبرنت و93.76 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 102.38 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 93.76دولار للبرميل.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة للجلسة الثانية على التوالى بضغوط هبوط أسهم قيادية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية، وخسر رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.