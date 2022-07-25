مواقف مطروح تضبط السيارات العاملة على الكورنيش بدون تصريح خط السير

مطروح - فريق المحافظات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة فى إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح، ومنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.

واصلت إدارة مواقف مطروح حملاتها التفتيشية المكثفة بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة على الكورنيش بدون تصريح خط السير مما يوثر سلبا على العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد القط المدير التنفيذى لمشروع المواقف الموحدة أن الحملة أسفرت عن تحرير 72 مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وكذلك توفير سيارات إضافية لنقل الركاب بخطوط السرفيس والمسافرين من مدينة مطروح للمحافظات الأخرى.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف الحملات للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وبالتعريفة الجديدة المقررة ومنع استغلال المواطنين.