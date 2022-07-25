من غير ترمومتر.. إزاى تتأكدى من إصابتك بالحمى

كتبت نهير عبد النبى

الحمى من أكثر الأشياء خطورة فهى ليست مرضًا ولكنها عرض ويدل على وجود مشكلة صحية في الجسم والتهاب شديد فعند ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعى له لا بد من زيارة الطبيب فورًا مع عمل الإسعافات الأولية لخفض الحرارة.

وحسب ما ذكره موقع insider فأن معرفة الأعراض المصاحبة للحمى هي أفضل طريقة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بها عندما لا تكون قادرًا على قياس درجة حرارتك.

على سبيل المثال، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالحمى من :

آلام الجسم وضعفه

آلام الجسم والصداع والضعف شائعة جدًا لدى الأشخاص المصابين بالحمى، و غالبًا ما تصاحب الأوجاع فيروسات مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد نتيجة التهاب من استجابة مناعية الجسم للفيروس.

قشعريرة

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالحمى من قشعريرة أو ارتعاش، حتى مع ارتفاع درجة حرارتهم وذلك لأن الجسم يحاول رفع درجة حرارتك لمعالجة سبب الحمى، الأشخاص الذين يعانون من البرودة بسبب الحمى سيظلون يشعرون بالحرارة عند لمسهم ، ويجب أن يرتدوا ملابس خفيفة .

احمرار الوجنتين

يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالحمى من احمرار أو احمرار الوجنتين، يحدث هذا عندما يفتح الجسم الأوعية الدموية وهي عملية تعرف باسم توسع الأوعية - مما يزيد من تدفق الدم إلى الجلد ويسبب الاحمرار.

التعرق والجفاف

يعاني الكثير من الأشخاص المصابين بالحمى من التعرق ، وهي محاولة الجسم لتنظيم درجة الحرارة والتهدئة ، ولكن يمكن أن يكون ذلك خطيرًا إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء.

الشعور بتغيرفي درجة حرارتك

إذا كنت تعاني بالفعل من هذه الأعراض الشائعة للحمى، فيمكنك أيضًا قياس درجة حرارتك بناءً على ما تشعر به.