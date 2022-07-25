منافذ متنقلة لبيع السلع الزراعية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار تسيير المنافذ المتنقلة لبيع السلع الزراعية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز وأحياء المحافظة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة .

وأكد سعد علي أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة، والعمل على توفير سلع غذائية بكميات مناسبة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وفعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وأضاف محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بكافة الطرق الممكنة، وطبقاً للامكانات المتاحة، لافتاً إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم عن طريق فتح مزيد من شوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة، للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع، واستغلال ضعاف النفوس والعمل على مكافحة الغلاء والحد من الاحتكار.

وأوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط إنه تم تنظيم منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة (بيض ، وألبان ، وخضروات ، فاكهة ، عسل نحل ، بلح ، ...) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بحيث تجوب الميادين والأحياء والمراكز لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديم الخدمات للمواطنين والعمل على توفير السلع بشكل لائق ومناسب بأسعار مخفضة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً مشيراً إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كمنافذ مديريات الزراعة والتموين ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعي والقوات المسلحة والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم خدمات مختلفة للمواطنين والتصدي لكافة أشكال التجارة بأموال وصحة المواطنين.