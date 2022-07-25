اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: مصر تتصدر الدول العربية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:01 م
معلومات الوزراء: مصر تتصدر الدول العربية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز النقاط التى تناولها تقرير منظمة جلوبال إنرجى مونيتور فى يونيو 2022، حول وضع الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية وتوقعاتها خلال الفترة القادمة.

مصر تتصدر الدول العربية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية
 

مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بإنتاج يبلغ 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصوله إلى 6.8 جيجا وات فى 2024، مقسمة بين 1.6 جيجاوات من طاقة الرياح و1.9 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 جيجاوات، ثم المغرب بنحو 1.9 جيجاوات، والأردن بنحو 1.7 جيجاوات، تليها المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج 0.78 جيجاوات.

مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، وتأتى فى صدارة الدول العربية فى مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يتعاون صندوق مصر السيادى مع الشركة النرويجية "سكاتيك " وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة -أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر- بقدرة إنتاجية تصل إلى ١٠٠ ميجاوات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر COP27 فى نوفمبر 2022.


الطاقة الشمسية

مجلس الوزراء

محطة الغين السخنة للهيدروجين

الهيدروجين الاخضر



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:53 ص

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بتطوير منطقة سور مجرى العيون ويوجه بإسراع معدل التنفيذ مع الإلتزام بالنسق المعمارى.. ويؤكد: المشروع يرتقى بمنطقة ذات أهمية تاريخية للحفاظ على قيمة القاهرة كوجهة سياحية وثقافية مميزة

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:00 ص

رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:34 ص

رئيس الوزراء يتابع تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية فى سوق الأسهم

الأحد، 24 يوليه 2022 07:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة