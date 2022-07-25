معلومات الوزراء: مصر تتصدر الدول العربية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز النقاط التى تناولها تقرير منظمة جلوبال إنرجى مونيتور فى يونيو 2022، حول وضع الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية وتوقعاتها خلال الفترة القادمة.

مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بإنتاج يبلغ 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصوله إلى 6.8 جيجا وات فى 2024، مقسمة بين 1.6 جيجاوات من طاقة الرياح و1.9 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 جيجاوات، ثم المغرب بنحو 1.9 جيجاوات، والأردن بنحو 1.7 جيجاوات، تليها المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج 0.78 جيجاوات.

مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، وتأتى فى صدارة الدول العربية فى مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يتعاون صندوق مصر السيادى مع الشركة النرويجية "سكاتيك " وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة -أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر- بقدرة إنتاجية تصل إلى ١٠٠ ميجاوات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر COP27 فى نوفمبر 2022.