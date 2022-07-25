اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تستضيف المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:22 م
مصر تستضيف المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت ـ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة AREI بتنظيم الإصدار الثاني من منتدي الطاقة المتجددة في أفريقيا، وذلك يومي 26 و27 يوليو 2022 بالقاهرة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة ويعقبه برنامج تدريبي مقدم من وزارة الكهرباء لنقاط الاتصال في المبادرة من الدول الأفريقية.
 
وأعلنت وزارة الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن مصر تستضيف  هذا الحدث الهام في إطار الدعم الذي تقدمه مصر للمبادرة منذ أن أطلقها  رئيس الجمهورية في مؤتمر الأطراف COP21 في باريس عام 2015، كما أن مصر هي عضو في مجلس إدارة المبادرة.
 
وسوف يشارك في الاجتماعات المشار إليها وفود رفيعة المستوي من أفريقيا وأوروبا ونقاط الاتصال في المبادرة وآخرون.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

افريقيا

وزارة الكهرباء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة