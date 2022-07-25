مصرع فتاة سقطت من نافذة مسكنها فى أطفيح بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من نافذة مسكنها في أطفيح، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أنها اختل توازنها وسقطت لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من نافذة الطابق الثالث في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الفتاة اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.