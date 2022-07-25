مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين أثر حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق الـ100 بالسلام وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث مرورى ومتوفى ومصاب أعلى طريق ال100 من فى القادم من العبور للسلام،

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة نقل مع توك توك وأسفر الحادث عن سقوط متوفى وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم لمستشفى السلام لتلقى العلاج.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.