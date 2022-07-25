اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا ببركة غليون بكفر الشيخ فى ظروف غامضة

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:50 م
مصرع شاب غرقا ببركة غليون بكفر الشيخ فى ظروف غامضة غرق- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه غرقا ببركة غليون التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ فى ظروف غامضة، وتم نقله إلى مستشفى رشيد بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى رشيد "حمدى .م . ا" 30 سنة ـ مقيم مطوبس جثة هامدة، وذلك أثر إصابته باسفكسيا الغرق ببركة غليون ـ التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.


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