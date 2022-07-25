اليوم السابع
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مراسم استقبال رسمية للرئيس الصومالى فى الاتحادية وعزف النشيد الوطنى للبلدين

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:11 ص
مراسم استقبال رسمية للرئيس الصومالى فى الاتحادية وعزف النشيد الوطنى للبلدين الرئيس السيسي ونظيره الصومالى
كتب محمد عبد العظيم

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك في قصر الاتحادية.
 
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. 
 

 


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