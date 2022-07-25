الرئيسية أخبار عاجلة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصومالى فى الاتحادية وعزف النشيد الوطنى للبلدين الإثنين، 25 يوليه 2022 11:11 ص الرئيس السيسي ونظيره الصومالى كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك في قصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. الرئيس السيسي السيسي السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار الرئيس السيسي الصومال الرئيس الصومالي قصر الاتحادية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية اليوم الإثنين، 25 يوليه 2022 10:32 ص الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى بقصر الاتحادية الإثنين، 25 يوليه 2022 11:05 ص الرئيس الصومالى يقدم طلبا لانضمام بلاده إلى مظلة مجتمع شرق إفريقيا السبت، 23 يوليه 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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