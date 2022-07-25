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محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع تخدم حلوان و15مايو.. التفاصيل

الإثنين، 25 يوليه 2022 07:00 ص
محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع تخدم حلوان و15مايو.. التفاصيل نسب تنفيذ محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل صور وفيديو يوضح نسب تنفيذ محطة القاهرة، بشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه، وتقع محطة القاهرة بمنطقة حلوان التى تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل.
 
ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.
 
ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.
 
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القطار الكهربائى السريع

القطار الكهربائي

النقل

مسار القطار الكهربائى



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