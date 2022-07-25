محافظ كفر الشيخ يشيد بالقافلة الدعوية الأزهرية للتوعية ومحاربة الفكر المتطرف

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقافلة الدعوية الواردة من مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، لمحافظة كفر الشيخ بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، ووكيل الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لتقديم مجموعة من البرامج التوعوية لمحاربة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي، وكذا تقديم بعضاً من المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك استقبال محافظ كفر الشيخ لأعضاء القافلة من رجال الأزهر، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأعضاء القافلة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتيسير عمل القافلة، وتقديم كل سبل الدعم لهم، وتعاون كافة الجهات المعنية في ذلك، لتحقق القافلة الهدف منها من اقامة ندوات توعوية بكافة أرجاء مديريات ومؤسسات المحافظة، من مديريات الشباب والرياضة، والمراكز الثقافية، ومديرية الأوقاف وإدارتها وغيرها من كافة المؤسسات الخدمية بالمحافظة.

قال الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، تستمر فعاليات القافلة بأرجاء المحافظة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مؤكداً أن القافلة تأتي ضمن خطة مجمع البحوث الإسلامية واستراتيجيته الدعوية التي يعمل من خلالها على تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للفئات المختلفة من الجماهير، لتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، بناءً على رؤية مسبقة تستهدف الوصول إلى أماكن مختلفة وتناقش قضايا بعينها تمثل حاجة الناس في تلك الأماكن.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية بكفرالشيخ إلى أن قضية التوعية والحفاظ على عقول الناس من محاولات العبث بها، تمثل ضرورة كبرى لدى الأزهر الشريف، حيث تتنوع الجهود التوعوية التي يقوم بها الأزهر الشريف في هذا الشأن كالقوافل الدعوية والحملات التوعوية التي تُنظم بشكل متواصل، فضلًا عن النشر الإلكتروني والعلمي عبر الموقع الرسمي للأزهر، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى فئات متنوعة من المجتمع كل حسب اهتماماته، لتبسيط المفاهيم الإيمانية والفكرية لهم بما يتناسب مع الوسطية بعيداً عن الفكر المتطرف والمنحرف، بالإضافة إلى التأكيد على حب الوطن وأهمية الدفاع عنه، وضرورة التعاون بين أفراد المجتمع.