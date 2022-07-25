محافظ قنا يعقد اللقاء الجماهيرى الخامس بحضور أكثر من 150 مواطنا.. صور

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اللقاء الجماهيرى الخامس بمركز ومدينة قفط، بهدف التعرف على مشكلات وطلبات المواطنين على أرض الواقع، حرصاً منه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم على القيادات التنفيذية، وذلك بحضور النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد طايع، عضو مجلس النواب ومحمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والقيادات التنفيذية وعدد كبير من المواطنين المتقدمين بشكاوى من أهالى مركز ومدينة قفط.

استمع محافظ قنا، إلى شكاوى المواطنين الحاضرين الذين تخطى عددهم 150 مواطنا، واستمع لشكوى كل مواطن على حدة، حيث تنوعت الشكاوى مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وقد أحال محافظ قنا عددا من الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وقال محافظ قنا، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعه حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين يوميا بمكتبه للاستماع إلى شكواهم، فضلا عن تنظيم لقاء جماهيرى أسبوعى فى أحد مراكز المحافظة، فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتى فى صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية فى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.