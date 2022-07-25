محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز تدريب "الصوب الزراعية"

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ المقترح على أرض الواقع، واقتراح الأماكن التي تصلح لتنفيذ المركز، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم كل من"الأملاك، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية الزراعة، والإصلاح الزراعي؛ وعضو من الشئون القانونية"؛ لإعداد دراسة شاملة عن المشروع، وسبل تحقيق الاستفادة الكاملة منه.

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة على أهمية انتشار ثقافة الصوب الزراعية، والتي تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا، وتساهم في ارتفاع مستوى دخل المزارع .