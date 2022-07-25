محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 20 مجمع خدمات حكومية بقرى "حياة كريمة".. صور

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء 20 مجمع خدمات حكومية " تحيا مصر " بقرى " حياة كريمة "، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، لافتا إلى استمرار العمل في 10 مجمعات أخرى بنسب تنفيذ متفاوتة تتخطى بعضها 90% .

وأوضح محافظ سوهاج أن المجمعات التي تم الانتهاء منها هي " مجمع خدمات المواطنين بقرى " أم دومة، ومشطا، والمدمر، بمركز طما، ومجمعات قرى " الزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات، وأولاد حمزة، بمركز المنشاة، ومجمعات " أولاد عليو، وبرديس، وبني حميل، وأبيدوس، بمركز البلينا، ومجمعات خدمات "الجلاوية، وسفلاق، بمركز ساقتلة، ومجمعات خدمات قرى " البربا، والعوامر بحري، والمجابرة، وبيت علام، وبيت داوود، بمركز جرجا"، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد يحيي بحري بمركز دار السلام .

وأكد الفقي على أهمية تلك المجمعات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في سهولة ويسر، من خلال التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه في كافة المجالات، والخدمات الحكومية، لافتا إلى أن نموذج مجمع خدمات المواطنين موحد ويتكون كل مجمع من ثلاث طوابق، حيث يشمل الطابق الأرضي " مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين"، ويشمل الدور الأول علوي " السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين "، فيما يشمل الدور الثاني علوي " الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي " .