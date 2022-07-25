محافظ دمياط تضع حجر الأساس لمشروع "سكن لكل المصريين" بإحدى قرى المحافظة

دمياط معتز الشربينى

وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع " سكن لكل المصريين " بتل وردة بشطا لإقامة 11 عمارة سكنية من اجمالى 44 عمارة للمشروع بمراحله المختلفة.

وذلك بحضورالمهندس هشام درويش وكيل أول وزارة الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات و المهندسة هبة تميرك مدير عام إدارة التصميمات والشئون الفنية بوزارة الإسكان.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى نجاح جهود محافظة دمياط و النائب ضياء الدين داود للحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص تلك القطعة الواقعة بمنطقة تل وردة بشطا على مساحة 11 فدان لصالح صندوق الاسكان الاجتماعى لبناء 44 عمارة سكنية " سكن لكل المصريين " باجمالى 1056 وحدة سكنية ،وسيتم تنفيذ 11 عمارة كمرحلة أولى ، وذلك استكمالا لما ما تم تحقيقه بقطاع الاسكان فى دمياط وتنفيذا لتوجيهات السيدرئيس الجمهورية بتوفير سكن كريم لجميع المصريين ،مشيرة إلى التطوير الشامل الذى ستشهده المنطقة لادراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تشمل مركزى دمياط والزرقا هذا إلى جانب انشاء سوق حضارى يخدم المنطقة.