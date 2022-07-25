اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:14 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، ورافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان، والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ بتوسعة الطريق المؤدي للمطار أمام البوابة الرئيسية للمجمع، وتطوير مدخل وميدان المطار بتقاطع الطريق الدائري، كما تابع الأعمال الجارية بمبنى المديريات وقاعة المؤتمرات الرئيسية والمول التجاري الملحق بالمجمع، موجهًا بسرعة البدء في أعمال توصيل المرافق وتجهيز البنية التكنولوجية للمجمع للربط الإلكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتنسيق لعقد إجتماع مع شركات المقاولات العاملة بالمشروع لسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في نسب التنفيذ وإعادة طرحها للإنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد. 
 
من ناحية أخرى، تابع الزملوط أعمال إنشاء جدارية أمام المجمع، لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة وتجميلها.
 
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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات
 
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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات
 
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محافظ الوادي الجديد يتفقد الإنشاءات 
 
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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات
 
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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات

 


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