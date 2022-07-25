اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: السيطرة على حريق نخيل بقرية الراشدة على مساحة 20 فدانا

الإثنين، 25 يوليه 2022 07:59 م
محافظ الوادى الجديد: السيطرة على حريق نخيل بقرية الراشدة على مساحة 20 فدانا الحريق
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، السيطرة على حريق نشب بقرية الراشدة بمركز الداخلة بمنطقة زراعات نخيل على مساحة 20 فدانا أسفر عن تضرر عدد من الورش ونفوق 5 رؤوس أغنام دون وقوع خسائر بشرية أو تلفيات بالمنازل المجاورة. 

 

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالقرية والدفع بسيارات إطفاء من مركزى بلاط والخارجة احتياطيًا للسيطرة على الحريق، ونجاح قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز بتأمين المنازل السكنية ومنع امتداد النيران إليها وإخلاء الحظائر مع استمرار أعمال التبريد، مؤكدًا تشكيل فريق عمل برئاسة سكرتير عام المحافظة لحصر الخسائر بزراعات النخيل والورش والحظائر المتضررة والوقوف على أسباب الحريق لمنع تكرارها.

 

وكان اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزارع نخيل بمركز الداخلة. 

 

تبين نشوب حريق هائل بمزرعة نخيل بقرية الراشدة بمركز الداخلة تسبب فى تفحم عدد كبير من النخيل واحتراق ورشة نجارة ومكبس خاص بصفائح الألومنيوم، بالإضافة لإصابة شخصين باختناق إثر الأدخنة المنبعثة من الحريق، وهما كامل محمد حجازى 40 عامًا، روحية حسين 50 عامًا وتمكنت عربات الإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد السنة اللهب على نطاق أوسع بالقرية، وتحرر محضر بالحريق وجارى إخطار النيابة العامة.

 

 
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