محافظ المنوفية يلتقى أهالى قرية ساقية أبو شعرة بمكتبه لبحث مطالبهم

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عدداً من أهالي قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز ومدينة أشمون، وذلك لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم ، جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس بقري مركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

واستمع المحافظ إلى شكوى مواطن بقرية ساقية أبو شعرة لديه 4 أبناء يشكو ضيق الحال وعدم وجود مصدر دخل ثابت لتلبية متطلبات الحياة، ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة له وتسليمه مواد غذائية ومساعدات عينية نظراً لظروفه المعيشية الصعبة.

كما استمع المحافظ لعدد من مطالب أهالي قرية دروة يلتمسون تنفيذ قرار تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بالقرية، وعلى الفور وجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بإدراج المدرسة ضمن خطة هذا العام، ووافق المحافظ على إدراج إقامة كوبري بين جسر قرية دروة بساقية أبو شعرة ومدرسة بالقرية ضمن خطة وزارة الري، وذلك تفاديا للحوادث وحرصا على سلامة الطلاب والأهالى، كما وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بردم أو بربخة ترعة راضي بقرية دروة خاصة أنها داخل الحيز العمراني، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، ووجه المحافظ بدراسة شكوى تعديات على الرياح المنوفي وترعة دروة واتخاذ اللازم لإزالتها.

وفي نهاية اللقاء التقي المحافظ بحالة إنسانية لمواطن بقرية سمادون "عامل باليومية " زوجته متوفية" ولديه 4 أبناء منهم ابنه مريضة بمرض بالمخ ولا يقدر على ظروفه المعيشية الصعبة ونفقات علاج ابنته خاصة مع عدم وجود مصدر دخل ثابت ، وعلى الفور وجه المحافظ بإقامة كشك له بسوق سمادون لتوفير مصدر رزق له وكذا صرف مساعدات مالية وعينية ومواد غذائية لإعانته على ظروفه الصعبة ، كما وجه المحافظ بتوفير سيارة لتوصيله وابنته الى منزله بقرية سمادون مراعاة لحالتها الصحية .

كان محافظ المنوفية خلال جولته أمس بقرية ساقية أبو شعرة باشمون قد التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ووجه بعقد اجتماع بهم بمكتبه بالديوان العام لفحص الشكاوى والمطالب واتخاذ إجراءات فورية حيالها .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم ، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً للتواصل مع أهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

محافظ المنوفية يلتقي الأهالي

محافظ المنوفية يلتقي الأهالي