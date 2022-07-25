محافظ القاهرة يفتتح سوق طلخا الرسمى بالزاوية الحمراء

كتب ـ سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سوق طلخا الرسمي، وأعمال تطوير مدينة النور وتوسعة كوبري مشاة عبود بحى الزاوية الحمراء بعد تطويرها بتكلفة تقارب 34 مليون جنيه، فى إطار إحتفال محافظة القاهرة بعيدها القومى واستكمالًا لجهود الدولة فى إيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية، وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق وتحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المشروع المقدم كمنحة من الاتحاد الأوربي مفوضة إلي الوكالة الفرنسية للتنمية يأتى فى إطار الشراكة بين هذه الجهات ومحافظة القاهرة بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة .

وثمن اللواء خالد عبد العال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين فى المساهمة فى تنفيذ البرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية والتى تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم فى الارتقاء الحضرى بالمحيط العمرانى بها .

ويضم سوق طلخا 136 باكية بتكلفة تقارب 6.5 مليون جنيه ، كما تتضمن أعمال تطوير مدينة النور (عبود) السوق وموقف الميكروباص ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليهما بتكلفة تقارب 13.5 مليون جنيه ويضم السوق 133 باكية ، كما يسع موقف الميكروباص 12 ميكروباص ، بالإضافة إلى تطوير الشوارع المؤدية إليهما بمسطح 11 ألف متر .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال تطوير وتوسعة كوبري مشاة عبود والذي يربط حي الزاوية الحمراء وحي الساحل تبلغ تكلفتها 14 مليون جنيه وتتضمن تطوير كوبري المشاة القائم وإنشاء كوبري مشاه موازي.

رافق المحافظ د.حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء هشام عصمت رئيس حى الزاوية الحمراء ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب عن الزاوية الحمراء، وممثلى الوكالة الفرنسية بالقاهرة .