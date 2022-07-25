محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في 8 قرى بمركز زفتى

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب متكامل داخل قرية كفر الجزيرة بتكلفة 6.4 ملايين جنيه وإنشاء مركز شباب متكامل بقرية ميت المخلص، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجاري أعمال المحارة والتشطيبات بنسبة إنجاز إجمالية وصلت إلى 43 %.

وتابع رحمي جولته في قرية شرشابة، حيث تفقد أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بتكلفة 27 مليون جنيه، موجهاً الشركة بسرعة نهو الأعمال قبل نهاية ديسمبر المقبل، كما تفقد إنشاء وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب إلى جانب نقطة الإسعاف والتي تم تطويرها والانتهاء منها بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ في قرية شرشابة أعمال إحلال وتجديد مركز شباب عبد الأحد جمال الدين والذي تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني وجاري أعمال المحارة والتشطيبات النهائية بنسبة إنجاز إجمالية تخطت ال 80 %، واختتمت الجولة في شرشابة بتفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100 ٪ وبتكلفة 10 ملايين جنيه، ليوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية والقرى المجاورة من خلال توفير مقرات ل "المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي".

وفي ذات السياق تفقد الدكتور طارق رحمي أعمال تطوير مركز شباب قرية كفر حسين، حيث تم الانتهاء من تشطيب غرف خلع ملابس وجاري إحلال وتجديد الملعب السباعي بإجمالي تكلفة 6.4 مليون جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء كوبري كفر حسين ووحدتي طب الأسرة بقريتي ميت النور وسنباط.

كما تفقد المحافظ في قرية حانوت نقطة الشرطة مركز الشباب وحدة طب الأسرة، واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد وحدة طب الأسرة والسوق والموقف النموذجين، مركز تنمية الأسرة، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز الشباب، نقطة الحماية المدنية ونقطة الشرطة.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.