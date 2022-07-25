محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف في شوارع مدينة كفر الزيات

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، شوارع مدينة كفر الزيات وذلك خلال جولة شملت تفقد أعمال الرصف الجارية إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شارع الشركات والذي يتم رصفه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تم فرش طبقة البوتامين بطول الشارع تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت، كما تفقد شارعي الجلاء والجيش واللذان سيتم رصفهما ضمن خطة رد الشيء لأصله.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى (كفر الجزيرة، ميت المخلص، شرشابة، كفر حسين، ميت النور، سنباط، حانوت ونهطاي ) بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب متكامل داخل قرية كفر الجزيرة بتكلفة 6.4 ملايين جنيه وإنشاء مركز شباب متكامل بقرية ميت المخلص، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجاري أعمال المحارة والتشطيبات بنسبة إنجاز إجمالية وصلت إلى 43 %.