محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط الوحدات المحلية والمديريات الخدمية

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، ومديرى العموم بديوان عام المحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بتقديم الشكر لكل من حاول التواصل معه خلال الفترة الماضية، للاطمئنان على صحته، مؤكدا أنه أصبح بخير وبصحة جيدة. مضيفا، " ولكم منى جميعا كل الاحترام والتقدير ".

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة العمل بشكلٍ دائم ومستمر فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، خاصة فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحى، والنظافة العامة ومكافحة الحشرات، والإنارة العامة، ورفع كفاءه ورصف الطرق، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبيه طلباتهم واحتياجاتهم بشكل دائم ومستمر.

بجانب تقديم الخدمات الطبية والصحية لكافة مواطنى الإسماعيلية، من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تظهر ثمارها كل يوم، منذ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء للمنظومة فى فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بما تشهده المنظومة الصحية بالإسماعيلية من افتتاحات وتطوير فى المنشآت والكوادر البشرية.

وأضاف أنه لابد من التصدِّى بكل حزم من قبل كافة الوحدات المحلية، لأى تعديات تحدث على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، والبناء المخالف بنطاق المحافظة، للحفاظ على حق الأجيال القادمة فى حياة كريمة مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية لملف تقنين الأراضى بالمحافظة، وزيادة العاملين فى منظومة التقنين لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الطلبات التى تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية.

وأشار إلى أن الدور الهام الذى قامت به مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، خلال الفترة الأخيرة، من خلال افتتاح وتشغيل المعرض الدائم بالإسماعيلية، وتوزيع لحوم عيد الأضحى المبارك "صكوك الأضاحى " على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، بالإضافة لمتابعة حجاج الإسماعيلية ضمن حج الجمعيات الأهلية، واستقبالهم فور العودة لأرض الوطن.

واختتم "بشارة"، توجيهاته بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية، لضبط الأسعار ومجابهة الغلاء، ومنع احتكار السلع والتلاعب بها، وتقديم منتجات آمنه للمواطنين وبجودة متميزة.