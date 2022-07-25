محافظ الإسكندرية يوقع عقد إنابة لمباشرة تنفيذ أعمال مشروع محطة مصر.. صور

وأوضح محافظ الإسكندرية أن العقد الذي تم توقيعه اليوم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يأتي في إطار الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير بميدان محطة مصر والحفاظ على النظام التخطيطي للميدان وتعظيم موارد المحافظة وزيادة استثماراتها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

وأشار الشريف إلى أنه من المقرر تعيين جهاز إشرافي من المحافظة لمتابعة كافة الأعمال مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأكد علي أن مشروع تطوير وتخطيط محطة مصر يُعَد من المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، كما يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 بصفة عامة.