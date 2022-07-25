محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. صور

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، المهندس محمد فوزى النشار، بعد تسلمه مهام عمله مساعداً لرئيس الجهاز المركزى للتعمير لشمال ووسط وجنوب الصعيد، واللواء مهندس عمرو رشدى، بعد تعيينه رئيسًا لجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، مقدماً لهما التهنئة بالمنصب الجديد، متمنيًا لهما التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل جهاز التعمير، وخاصة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وناقش محافظ أسيوط خلال اللقاء، الموقف التنفيذى للمشروعات التى ينفذها ويشرف عليها جهاز تعمير وسط وشمال وجنوب الصعيد، بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وهو ما يظهر جليًا فى تنفيذه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى لافتاً إلى متابعته الدورية لتنفيذ تلك المشروعات بالقرى والنجوع والمراكز من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات مع مسئولى القطاعات المختلفة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المقررة تنفيذاً لتعليمات تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين مسئولى جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم فى تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

على جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى استكمال أعمال رصف شوارع حى غرب مدينة أسيوط وذلك فى إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل ورصف الطرق وتجسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والإنتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأشار سعد إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحل كافة المشكلات التى قد تواجه المواطنين فى كافة القطاعات والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية.

وأوضح محافظ أسيوط إن خطة التطوير الجارى تنفيذها بجميع مراكز ومدن المحافظة تستهدف تحسين وتطوير حالة الشوارع ورفع كفائتها وصيانتها من خلال عمليات الكشط والتمهيد والتسوية والرصف وتركيب البلدورات للارصفة فضلاً عن تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة غير المؤهلة للرصف لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإستكمال الأعمال طبقًا للخطة الموضوعة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات التى تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمارات.

وأوضح محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط إنه تم البدء فى رصف شارعى الصاغة والعجمى ضمن الخطة الشاملة لتطوير الحى التى تستهدف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية من خلال إعادة تركيب البلدورات وتمهيد الشوارع وتسويتها لتكون مناسبة للمواصفات القياسية للرصف وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة تسهيلا على المواطنين لافتا إلى إنه تم رفع كافة المعوقات والمخلفات وتمهيدها وتوسيتها وفرد طبقة البوتامين مؤكداً على متابعته المستمرة لنسب التنفيذ والجداول الزمنية المقررة والتأكد من اتمامها على وجة الدقة باعتبارها أحد شرايين التنمية وفقاً لتعليمات محافظ أسيوط الذى يشدد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية والإنتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.

بدء أعمال الرصف بشارعي الصاغة والعجمي بحي غرب



بدء أعمال الرصف بشارعي الصاغة والعجمي بحي غرب